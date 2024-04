Il ristorante “Cottura Media” di Nicola Nenna a Trani, con l’Associazione culturale “Forme”, rinnova il suo impegno nel campo della solidarietà con una nuova iniziativa: un pranzo solidale dedicato ad un gruppo di bambini, fra i quali alcuni africani, ospitati dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo di Trani. Come testimoniano le foto, è stata una piccola grande festa per questi bambini accolti con amore che hanno a loro volta ricambiato con i loro sorrisi, il loro entusiasmo.

Ancora una volta, dopo i pranzi e le cene solidali organizzati in passato per le persone meno abbienti, il ristorante di Nicola Nenna, coadiuvato da suo fratello nel ruolo di chef, torna a distinguersi per la sua generosità ed accoglienza nei confronti di chi è meno fortunato. Le Figlie del Divino Zelo e le educatrici hanno accompagnato i bambini per questo momento di svago ed affetto dimostrato dalla nostra città. Infatti hanno partecipato all’iniziativa altri soggetti, tra singole persone ed attività commerciali tranesi: ci riferiamo all’odontoiatra Annalisa Dragonetti, al Caseificio “Le Bontà Casearie” della famiglia Petruzzelli, all’enoteca dei fratelli Di Lernia ed alla ditta Luci.gab. metal di Gianluca Di Terlizzi, sempre pronta, come in altre occasioni, ad affiancare con entusiasmo i promotori di iniziative di beneficenza come queste.