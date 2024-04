Sono partiti dal territorio, talvolta con una bella idea ma proposta senza grandi pretese, quasi in punta di piedi e poi, grazie ad una serie di circostanze, fortuite intuizioni ed una buona dose di talento, sono riusciti a creare realtà imprenditoriali assolutamente affermate nel tessuto economico e commerciale di questo lembo di Puglia. Sono i protagonisti di alcune start up con i quali i giovani imprenditori della Confcommercio di Andria, guidati da Francesco Suriano, vogliono fare #2chiacchiere al fine di condividere percorsi, fatti anche di sacrifici e paure oltre che di grandi soddisfazioni, per arrivare a raccogliere i frutti di tanto lavoro.

Sulla scia dei Confaperitivo, tornano gli incontri con gli imprenditori del territorio, che prima artefici di startup, poi patron di aziende consolidate, si raccontano in un ciclo di iniziative “#2chiacchiere con… StartuPugliesi”. Si parte con il primo appuntamento, venerdì 19 aprile alle ore 19.30 presso l’Officina di San Domenico, in via Sant’Angelo dei Meli 36 ad Andria, con Francesco Pollice, ovvero il fondatore di Celero.it: dal volantinaggio all’istant food delivery, che racconterà la storia di una rivoluzione digitale di usi e costumi. Chi non ha mai chiamato Celero per una pizza in famiglia, una cena con amici o una spesa al volo?

Dopo la storia di Celero, nei prossimi appuntamenti anche altre narrazioni:

26 aprile – Winelivery: Online o Offline? il ritorno allo store fisico

17 maggio – This Unique: L’assorbente che sta innovando le imprese

31 maggio – PostPickr: L’App che gestisce i social di 140.000 utenti

14 giugno – Yakkyofy: Da zero alla quotazione in borsa!

“Ringraziamo i giovani imprenditori della Confcommercio come Antonio Moschetta di Pragma Web, Luca Ribatti della Ribatti Veicoli Industriali e Raffaele Gemiti della SUM Domenico Moschetta che hanno reso possibile insieme all’intero gruppo questa esperienza di condivisione positiva per tutti. Riprendiamo questi appuntamenti settimanali per raccontare storie di successo con grande piacere perché crediamo molto nella crescita che passa attraverso la conoscenza. Siamo certi che come per i Confaperitivo, anche questa iniziativa riscuoterà molto interesse e partecipazione. Inoltre, annunciamo già che stiamo pensando alla formazione di giovani startup e partiremo presto con dei corsi dedicati”, concludono Francesco Suriano, presidente giovani imprenditori della Confcommercio di Andria e Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.