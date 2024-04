A distanza di poche settimane dall’incidente mortale in cui ha perso la vita il canosino Antonio Catalano, la SP2 nonchè ex SP231 torna ad essere teatro di morte.

Infatti, nel tardo pomeriggio di oggi, un altro sinistro ha portato al decesso di un uomo di 30 anni di Minervino che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte in uno scontro frontale. Ferito il conducente, di Andria, che viaggiava all’interno dell’altro veicolo: trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Da accertare le cause dell’incidente: stando alle prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto in curva, nello specifico all’altezza dello svincolo in direzione via della Murgetta.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Canosa, Carabinieri, Polizia di Stato, 118, Vigili del Fuoco, Misericordia Canosa e l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare l’uomo ferito a Bari.