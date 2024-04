Nella seduta di Giunta comunale di ieri 16 aprile è stato approvato il programma degli eventi della 587esima edizione ormai alle porte. La Classica di Primavera ricordiamo si svolgerà dal 23 al 28 aprile prossimi, con alcuni eventi anche nei primi giorni del mese di maggio. L’intero programma sarà presentato lunedì 22 aprile alle ore 10,30 negli ambienti al piano terra di Palazzo Ducale appena riqualificati e che saranno inaugurati per l’occasione.

Nella stessa seduta di Giunta è stata formalizzata la donazione di 46 piante di Ulivo alla città di Andria. Di queste piante di fatto donate nel dicembre scorso da parte di alcune aziende partecipanti al progetto “Natale in piazza Duomo”, 36 alberi sono stati ora impiantati nell’area verde compresa tra via Putignano e via Castellana Grotte, nei pressi dell’ex Hub vaccinale, nel quartiere San Valentino.