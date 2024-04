L’uomo alla guida del suv che ha investito la 48enne Marilena Brudaglio è indagato per omicidio stradale. La donna, madre di tre figli, è deceduta all’ospedale “Bonomo” dove era giunta con un profondo trauma cranico e in arresto cardiaco. La 48enne è stata investita sulla strada che collega Andria e Castel del Monte. L’uomo alla guida del suv è un 76enne di Andria. Si attendono gli esiti di alcol e droga test a cui è stato sottoposto. Il fuoristrada viaggiava in direzione della città quando avrebbe travolto la 48donna. Sull’accaduto indagano i carabinieri.