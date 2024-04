Mercoledì 10 aprile alle 19.30, presso l’Auditorium parrocchiale “Sacro Cuore di Gesù” di Andria in Via Ponchielli nr.2 si terrà il convegno “La democrazia che verrà: trasformazioni democratiche per una scelta consapevole” che vedrà ospite l’Arcivescovo di Catania S.E. Mons. Luigi Renna, nonché Presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia.

Il convegno, già inserito nel circuito di appuntamenti organizzato dalla Scuola di Politica proposta dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria per l’anno formativo 2024, costituisce anche una tappa diocesana preparatoria alla 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Iitalia prevista per il prossimo luglio 2024 a Trieste.

Sarà occasione per sviscerare, con l’ausilio di Mons. Renna, una riflessione sulla natura democratica del nostro corpo sociale, sul fallimento dei partiti e sulle mancate possibilità di riorganizzare il paradigma della partecipazione. Dal fallimento, tuttavia, nasce il desiderio della “Vita Nova” della partecipazione politica. Quindi una rinnovata riflessione sulla partecipazione attiva volta a stimolare, soprattutto tra i più giovani, l’amore per la città, per le persone che la abitano per per le scelte politiche finalizzare al bene comune e alla giustizia sociale.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita. Il percorso è promosso, oltre che dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria e da Cercasi Un Fine, anche da Azione Cattolica Italiana Diocesi di Andria, Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” Andria, MEIC Andria, Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.