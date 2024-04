Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Fareambiente Andria:

«In questi giorni non può sfuggire di notare nella nostra città una evidente infestazione di zanzare anche in pieno centro. Un fenomeno che non può essere sottovalutato per una serie di ragioni di sicurezza sanitaria anche per l’allarme lanciato da noti virologi che chiedono azioni tempestive e coordinate per contrastare i casi di Dengue, una malattia di origine virale trasmessa proprio tramite le punture di zanzare le cui segnalazioni sono in preoccupante aumento. Un allarme che, come ha spiegato il prof. Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento, all’Adnkronos Salute del 02/04/2024, necessita di intraprendere “azioni preventive ad iniziare dal controllo delle zanzare e sorveglianza dei casi di malattia”, “tenuto conto che il nostro paese stante il clima e la presenza di zone umide è a rischio di introduzione di malattie legate alle zanzare”.