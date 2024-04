800959304 da rete fissa, 3286955354 da telefono mobile. Sono questi i numeri da digitare per concordare il ritiro gratuito da casa di oggetti ingombranti che non possono essere smaltiti in altra maniera. «Rinnoviamo l’invito ad usufruire di questo servizio che non ha alcun costo ulteriore per l’utente ma rappresenta invece una grande opportunità per essere maggiormente amici dell’ambiente e della città di Andria in particolare in questo caso», spiega l’assessore all’ambiente Savino Losappio.

Scaffali, divani, elettrodomestici possono essere ritirati a domicilio. Chiamando questo numero si concorderà con l’operatore il giorno del ritiro e, salvo casi particolari, l’ingombrante dovrà essere lasciato davanti casa la sera prima del giorno concordato.