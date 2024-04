Con riferimento all’invito rivolto dall’associazione Fareambiente Andria all’Amministrazione Comunale andriese a mettere in atto “una fattiva campagna preventiva di disinfestazione nei confronti delle zanzare”, l’assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio ricorda che dallo scorso mese di marzo è partito il programma di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione 2024. «Ringraziamo l’associazione per il sollecito, ma stiamo attenzionando il problema già da tempo. Infatti, dal mese di marzo è stato attivato un programma di disinfezione, a cura del Servizio Igiene Urbana e Ambiente del Comune di Andria».

Il 15 aprile 2024 avrà luogo, infatti, la seconda giornata di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2024, a cura della RTI Gial Plast – Si.Eco. In questa data è previsto il Trattamento Antilarvale dalle ore 5 alle ore 11:30 ed il Trattamento Antialare, dalle ore 23:30 del giorno precedente alle ore 6 del 15-16-17- 18 aprile.

Gli interventi saranno eseguiti sull’intero centro abitato, nelle zone periferiche e nelle frazioni di Montegrosso, Troianelli e Castel del Monte, con particolare riguardo alle scuole ed alle aree limitrofe agli edifici scolastici, agli edifici di edilizia popolare, ai mercati settimanali, ed alle aree periferiche confinanti con aree agricole e fossati, nonché a tutte le aree confinanti con lotti incolti, aree abbandonate e simili. L’assessore Losappio, inoltre, assicura che «nel trattamento eseguito si utilizzerà un prodotto in grado di disinfestare la città anche dalle zanzare tigre». Questo il calendario:

Per il Trattamento Antilarvale, sarà eseguito dalle ore 05:00 alle ore 11:30 dei seguenti giorni

15/04/2024

05/06/2024

20/05/2024

06/03/2024

17/06/2024

07/01/2024

15/07/2024

31/07/2024

19/08/2024

09/02/2024

16/09/2024

Per il Trattamento Antialare, sarà eseguito dalle ore 23:30 del giorno precedente alle ore 6:00 dei seguenti giorni

15-18 aprile

6-9 maggio

20 -23 maggio

3-6 giugno

17-20 giugno

1-4 luglio

15-18 luglio

31 luglio – 3 agosto

19-22 agosto

2-5 settembre

16-19 settembre

14-17 ottobre