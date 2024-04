Il ponte festivo di Pasqua e Pasquetta lascia in eredità un dato che si conferma di anno in anno: Castel del Monte è la meta più gettonata tra i musei e i castelli di Puglia da turisti e visitatori. A certificarlo sono i numeri registrati nelle ultime festività pasquali. Il maniero federiciano sale sul gradino più alto del podio: oltre 3.500 presenze tra sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, con un exploit nel giorno di Pasquetta che ha fatto registrare da solo oltre 2mila visitatori. Al secondo posto del podio c’è il Castello di Bari, 1.500 presenze nei tre giorni, più che doppiato da Castel del Monte. Al terzo posto troviamo il Castello Svevo di Trani che ha sfiorato i mille ingressi nel ponte pasquale (dato in crescita rispetto al 2023 quando le presenze furono quasi 700). Nel complesso, fanno sapere dalla Direzione Regionale Musei Puglia, i visitatori nei siti pugliesi gestiti sono stati 8500, dato che fa comprendere il peso di Castel del Monte con quasi la metà delle presenze totali.

Il maniero di Federico II, che svetta con la sua maestosità sulla murgia di Andria, resta dunque un punto di riferimento nonostante ci sia ancora qualche lacuna strutturale dal punto di vista turistico. L’infopoint, ad esempio, ha riaperto i battenti nel giorno di Pasquetta mentre nelle prossime giornate si attende l’ufficialità per la riapertura definitiva ed ogni giorno sino ad ottobre, vista la concessione in uso ad una società esterna dopo la manifestazione d’interesse pubblicata dal GAL Castel del Monte. «Necessario sbrigare alcune faccende di tipo organizzativo-burocratico», ha fatto sapere l’assessore alle Radici di Andria Cesare Troia. Nelle prossime settimane termineranno anche le attività in corso del Parco dell’Alta Murgia sulla pineta dopo la realizzazione del camminamento con un altro progetto del Comune di Andria.