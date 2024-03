Una mattinata di emozioni presso il comando della Polizia Locale di Andria dove è stato ricordato con affetto il maresciallo capo Giuseppe Cagnetti, scomparso prematuramente un anno fa a soli 66 anni. A lui è stata intitolata la Sala Operativa del comando. Un’idea nata lo scorso anno e formalmente concretizzata il 31 maggio scorso con un atto di Giunta dell’amministrazione comunale di Andria. Il maresciallo capo Giuseppe Cagnetti, per tutti “Pino”, è ricordato ancora come una persona delle istituzioni, innamorato della sua divisa e sempre al servizio della comunità andriese. Motivo per cui il suo ricordo è ancora vivo negli uffici di via Tiziano.

Alla cerimonia di scoprimento della targa in onore di Cagnetti erano presenti i familiari, i colleghi e l’amministrazione comunale. Il suo volto rimarrà per sempre lì, negli ambienti in cui ha sempre dato tutto sé stesso.

Il servizio.