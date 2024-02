Clamoroso al Degli Ulivi. Con due gol in pieno recupero il Trapani ribalta la Fidelis Andria e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. La doppietta di Convitto tra il 93’ e il 95’ vanifica il vantaggio di casa con Donida. Protestano i padroni di casa per il controllo con il braccio di Convitto sul 2-1 ospite.

LE FORMAZIONI

Scelte obbligate in difesa in casa Fidelis per Giuseppe Scaringella, vice dell’esonerato De Candia (in attesa che si formalizzi l’accordo con Ciro Danucci). Complici i forfait di Telera e Giambuzzi (squalificati) e dell’infortunato Silvestri, c’è Ferrara con Donida. Pugliesi con il 4-4-2, novità sul piano tattico: Russo e Venanzio sono gli esterni alti, a Strambelli il compito di affiancare Michele Scaringella. Turnover nel Trapani: panchina per Sabatino e Convitto, a guidare il 4-3-3 davanti ci sono Kragl, Samake e Balla. Si gioca davanti a 650 spettatori: tra questi Ciro Danucci, pronto a sedersi sulla panchina della Fidelis;

IL PRIMO TEMPO

3’ Tre giri di lancette e la chance è del Trapani: Crimi sorprende la difesa della Fidelis in area e conclude, Baietti respinge poi sul prosieguo dell’azione Kragl calcia alto;

13’ Ha del clamoroso lo spreco di Scaringella, che al 13’ non approfitta di un errore di Cristini servendo contro tempo Strambelli

14’ Reazione immediata del Trapani: Acquadro testa i riflessi di Baietti dai 25 metri, il portiere della Fidelis c’è;

15’ si fa pericoloso anche sul gioco aereo il Trapani. Colpo di testa di Gelli sugli sviluppi di un corner, bAIETTI C’è ;

17’ Calcio di punizione conquistato da Russo (ammonito Acquadro): della battuta si incarica Strambelli, guantoni sulla traversa di Antoninie sulla respinta Donida è il più lesto di tutto per l’1-0;

24’ La reazione del Trapani è nel mancino di Kragl, che raccoglie l’invito di Balla e dai 25 metri fa partire un sinistro forte e preciso. Baietti battuto, pallone alto sulla traversa. Questione di centimetri;

26’ Balla la difesa ospite quando i quattro davanti della Fidelis combinando: Russo invita Venanzio, che controlla e calcia di prima a rete. Antonini ci mette i pugni, sul prosieguo dell’azione c’è una deviazione in corner sul destro di Russo;

33’ Pendono a sinistra gli attacchi del Trapani: da una combinazione Balla-Morleo il pallone arriva a centro area dove Feola è determinante in spaccata per evitare pericoli alla porta di Baietti;

47’ Nel finale di frazione il Trapani prova a mettere le tende nella metà campo della Fidelis ma senza efficacia. Su questo impatto aereo Samake-Ferrara si chiude il primo tempo;

IL SECONDO TEMPO

Si riparte senza novità e con il Trapani all’attacco

2’ Dopo questo tentativo di lob da metà campo di Strambelli, parato da Antonini, gli ospiti iniziano a premere nei 30 metri finali

10’ Samake prende alle spalle la difesa della Fidelis ma davanti a Baietti non trova il tempo giusto per concludere

14’ poi tocca a Kragl provarci dal limite dell’area: una deviazione costringe il portiere della Fidelis a una parata non semplice;

18’ La stanchezza si fa sentire così Scaringella e Torrisi pescano dalle panchine: Cecere e Cancelli per la Fidelis, Convitto e Bollino a disegnare un 4-2-3-1 a trazione anteriore per il Trapani;

24’ Scalda i cuori dei 650 del Degli Ulivi Strambelli al 69’: tocco no look ed esterno sinistro per Riefolo. La difesa chiude in corner, resta la bellezza del gesto. Dalla bandierina lo stesso numero 10 cerca il gol olimpico ma Antonini è attento;

27’ Cerca il centro dai 22 metri invece Scaringella: destro parato in tuffo da Antonini;

31’ Nervosismo poco dopo la mezz’ora su un impatto tra Cristini e il neo-entrato Varsi nei pressi dell’area trapanese. Mischia risolta dall’arbitro Saffioti di Como senza cartellini;

34’ Ben più severo l’impatto successivo, che costringe Varsi a una medicazione allo zigomo;

39’ Sale in cattedra Baietti al minuto 84: Kragl entra in area e prova a sorprenderlo di punta, il portiere della Fidelis risponde in stile hockeystico e blinda la porta;

48’ Preludio al pareggio, che matura nel terzo dei sei minuti di recupero: Bollino pesca Convitto che sorprende la difesa andriese e con l’aiuto del palo batte Baietti grazie a un destro preciso;

50’ Apripista verso i rigori? No, perché al 95’ il Trapani concretizza il sorpasso: Balla parte in posizione molto dubbia e crossa con il destro, Riefolo è sorpreso da Convitto che stoppa e di controbalzo batte Baietti. 2-1 ospite nell’incredulità del Degli Ulivi. Si finisce tra le proteste nei confronti dell’arbitro, reo di non aver visto il controllo di Convitto, e con la festa del Trapani, che giocherà in semifinale tra il 28 febbraio e il 13 marzo contro la vincente di Ardea- Imolese.

Per la Fidelis testa al campionato, con la ripresa dei giochi domenica 18 febbraio sul campo della capolista Altamura, partita che verrà trasmessa in diretta su Telesveva. Nelle prossime ore è invece attesa la firma di Danucci in panchina;