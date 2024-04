Brillanti risultati ha ottenuto l’istituto “Verdi – Cafaro” di Andria per l’edizione 2023-2024 di “Olio in Cattedra”, il progetto educativo promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari e superiori. Più di 100 i Comuni che vi hanno aderito, tra questi Andria con la scuola “Verdi-Cafaro”, unico istituto andriese concorrente per questa edizione con in totale 8 classi, 164 ragazzi. Il tema di quest’anno era “L’Olio EVO come linguaggio inclusivo” e per i progetti presentati la “Verdi-Cafaro” ha conquistato il podio.

In particolare: secondo posto per la categoria BIMBOIL, con il lavoro dal titolo “RicettOlio Merendero” realizzato dalle Classi 4 A-B-C-D-E-F-G-H, perchè “gli alunni si sono confrontati ampiamente tra loro e nella comunità scolastica che li ospita realizzando un ricettario il cui protagonista è l’Olio Evo che diventa l’ingrediente principe di tre ricette tipiche di altri paesi”. Il primo posto la “Verdi-Cafaro” lo ha conquistato per la categoria BIMBOIL JUNIOR con le classi 1 E, 1F, 2F, 3A, 3E, 3F della scuola secondaria di primo grado, con l’elaborato dal titolo: “OLIO EVO in fiera…per tutti i sensi – Mostra multisensoriale: The Green Room-The Noises Room-The Taste Room“ che vince perché è stato giudicato dalla giuria quale prodotto innovativo ma soprattutto inclusivo che ha saputo celebrare la sinergia creata con il territorio e con gli attori che ne fanno parte.

«Un risultato che consolida la qualità del percorso avviato dalla scuola “Verdi-Cafaro” – dichiara il sindaco Giovanna Bruno – su temi e progetti che esulano dall’attività strettamente didattica e che offrono ai ragazzi la possibilità concreta di arricchire il loro bagaglio di nozioni, esperienze ed emozioni. Stiamo puntando molto sulla tutela e valorizzazione delle nostre radici, in primis dell’olio extravergine frutto principe di questa terra. Già lo scorso anno l’istituto Verdi-Cafaro aveva ottenuto un risultato importante, premiato con una visita gratuita al Borgo della Salute di Montegrosso. Quest’anno, invece, la cerimonia di conferimento del Premio è fissata per il prossimo 14 maggio a Roma, presso Spazio Europa, nella Sede della Comunità Europea in Italia. Ringrazio la dirigente scolastica, i docenti e i ragazzi protagonisti di questa bella pagina di vita scolastica e di condivisione collettiva».

Ad accompagnare la delegazione scolastica con la sua dirigente ci saranno il sindaco e l’assessore alle Radici.