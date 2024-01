In occasione della sfida tra Fidelis Andria e Casarano ci sarà il settimo appuntamento con a “Scuola” di Fidelis, l’iniziativa fortemente voluta dalla società biancazzurra per coinvolgere i piccoli studenti e calciatori non solo degli istituti andriesi delle scuole primarie ma anche i giovanissimi atleti delle scuole calcio della città e delle associazioni.

Questa volta le squadre scenderanno in campo accompagnate dagli studenti speciali e dai maestri di vita del Centro Zenith di Andria, un centro di volontariato per diversamente abili ed un’associazione culturale fondata nel 1999. A guidare i ragazzi ci sarà il Prof. Antonello Fortunato ideatore del progetto del Centro Zenith. Gli accompagnatori speciali avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta di passione, colore e valori dello sport, in campo vicino agli atleti che potranno toccare con mano.