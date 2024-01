In netto aumento le sanzioni, arrivate complessivamente a oltre 26mila, in netta diminuzione gli incidenti stradali con un -16% rispetto allo scorso anno. Sale, invece, il numero di agenti a disposizione della Polizia Locale di Andria. Sono i numeri presentati questa mattina, alla vigilia di San Sebastiano patrono delle polizie locali, dal comandante Francesco Capogna per l’anno appena trascorso e cioè il 2023. Un anno importante non solo per l’attività decisamente più capillare sul territorio ma anche per lo sblocco dei concorsi che permette da inizio 2024 di avere 12 agenti in più in un corpo, come quello andriese, fortemente sottodimensionato.

Le specialistiche della Polizia Locale sono davvero molteplici e non riguardano solo il rispetto del codice della strada. C’è anche una profonda azione amministrativa di controllo nonché di polizia giudiziaria, di sicurezza urbana e sicurezza ambientale.

Le maggiori risorse a disposizione saranno impegnate subito per implementare l’attività sul territorio.

Per l’anno in corso, poi, il comandante Capogna ha un auspicio.

