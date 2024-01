Sarà gara secca e si disputerà al “Degli Ulivi” di Andria la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia di serie D tra la Fidelis ed il Trapani. E’ l’esito del sorteggio avvenuto questa mattina a Roma presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti. La sfida, da calendario, è prevista per mercoledì 7 febbraio ma non sono escluse novità di data in accordo tra le due società considerando anche che domenica 11 febbraio è prevista una sosta del campionato.