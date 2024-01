Identificata e denunciata dalla Polizia Locale, in stato di libertà, la conducente di un’autovettura che, ieri sera, rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto su Via A. Saffi in corrispondenza dell’incrocio con Via Tazzoli (nei pressi dell’ex passaggio a livello di Via Ospedaletto), si era data a precipitosa fuga omettendo di soccorrere il conducente minorenne del motociclo contro il quale si era scontrata.

Alla centrale operativa della Polizia Locale era pervenuta una richiesta d’intervento per i rilievi di un sinistro stradale, inoltrata dalla C.O. del S.E.T. 118. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Locale, dal conducente minorenne del motociclo coinvolto, sottoposto alle prime cure dei sanitari in autoambulanza, apprendevano che, subito dopo lo scontro con un’utilitaria, la conducente di questa non si era fermata a prestargli soccorso e si era dileguata.

Il personale della Polizia Locale, dopo aver eseguito i rilievi foto-planimetrici urgenti, partendo dall’esame di un pezzo in plastica appartenente alla carrozzeria del veicolo fuggiasco, avviava così una accurata attività d’indagine, al termine della quale nella tarda serata la conducente dell’auto in fuga è stata identificata e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria, con ritiro immediato della patente di guida. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro probatorio e posta a disposizione della Magistratura.

Fortunosamente, il centauro non ha riportato gravi lesioni e, nella nottata, è stato dimesso dall’ospedale “L. Bonomo” di Andria presso il quale era stato trasportato in codice rosso per dinamica.

Ancora al vaglio della Polizia Locale la dinamica del sinistro stradale, verificatosi a poche decine di metri di distanza da quello accaduto la sera della vigilia di Capodanno, quando un ragazzo fu investito da un’auto pirata sulle strisce pedonali. Su questo fatto sono ancora in corso indagini a cura degli agenti della Questura di Andria.

Scontro tra un trattore e due autovetture a mezzogiorno su viale P. Nenni all’incrocio con via Don Riccardo Lotti. Probabilmente a causa di una mancata precedenza, un trattore con rimorchio e un’autovettura CITROEN 3, condotta da un uomo 77enne, si sono scontrati. Nell’evento è rimasta coinvolta anche un’autovettura FIAT Panda, condotta da un giovane ragazzo. L’anziano conducente ha riportato lesioni per le quali è stato trasportato, tramite autoambulanza del S.E.T. 118, presso il Pronto Soccorso del nosocomio cittadino, dove è ancora sottoposto a cure sanitarie. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, risultata compromessa a causa dell’ingombro dei veicoli sinistrati e della forte pioggia abbattutasi sull’abitato di Andria successivamente al verificarsi dell’incidente.

Circolazione stradale completamente ripristinata intorno alle ore 14.