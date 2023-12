Un concorso molto rapido nelle procedure e che si avvia alla conclusione quello per 12 nuovi agenti di Polizia Locale nella città di Andria. La prova scritta giovedì scorso al Palasport di Corso Germania nelle due sessioni a cui hanno preso parte 396 candidati presentatisi rispetto ai 601 che si erano iscritti al concorso. Sono 39 gli ammessi alla prova orale che si svolgerà tra il 18 ed il 19 dicembre di fronte alla commissione presieduta dal comandante della Polizia Locale il dott. Francesco Capogna.

La procedura piuttosto rapida per concludersi entro l’anno 2023 con questo esercizio economico, è partita a metà novembre con tempo per l’iscrizione entro il 3 dicembre scorso. Una procedura che andrà ad implementare un corpo, come quello della Polizia Locale andriese, fortemente sottodimensionato nei numeri di personale. Basti pensare che attualmente la Polizia Locale può contare su 56 agenti rispetto ad una pianta organica, per una città come Andria, che ne prevede 194. Con i 12 nuovi assunti si passerà ad un terzo dell’organico previsto considerando anche le tante attività di cui si deve occupare la Polizia Locale.

Nel 2024, tuttavia, potrebbero esserci un nuovo concorso affinchè questo gap si possa ridurre maggiormente.