Centimetri, fame e presenza in area di rigore. Sono le qualità che Gianmarco Piccioni assicurerà alla Fidelis Andria. Il centravanti classe 1991 è il primo vero acquisto del calciomercato invernale dei biancoazzurri di Pasquale De Candia, reduci dalla prima sconfitta casalinga in stagione per mano del Matera. E proprio nella Città dei Sassi il nuovo arrivato ha lasciato il segno nella scorsa annata: 16 reti in 28 partite e un ruolo chiave nella scalata del gruppo allenato all’epoca da Salvatore Ciullo. Pass per il trasferimento estivo alla Nocerina, dove però Piccioni – figlio d’arte, suo padre Enrico negli anni ’80 ha giocato in Serie B con le maglie di Perugia e Cremonese – non ha inciso secondo le attese: un solo gol e un ballottaggio costante con Parravicini che non ha dato i frutti sperati.

Ora per l’attaccante 32enne, un passato da globetrotter del calcio con tappe in Bulgaria, Malta e Romania e le esperienze in C con Santarcangelo, andando in doppia cifra nella stagione 2017/18, Teramo, Rimini e Arzignano Valchiampo, la nuova sfida si chiama Andria. Una destinazione preferita anche a L’Aquila, altro club che lo ha cercato con insistenza e in cui aveva giocato già tra il 2010 e il 2011 in Seconda Divisione. In biancoazzurro troverà l’attacco più prolifico del girone con 26 reti, nonostante il solo centro segnato nelle sfide con Bitonto e Matera, e un’accanita concorrenza: Scaringella e Sasanelli hanno segnato sei centri a testa, Strambelli è il faro sulla trequarti, Russo e Martinez alternative di spessore in fascia in attesa di decifrare il futuro di Jefferson, al momento ai box per infortunio. Per Burzio si attende invece solo l’ufficialità dell’addio. La sensazione, carriera alla mano, è che Piccioni possa sia integrarsi in un attacco a due con Scaringella che giocarsi un posto con quello che ad oggi è il terminale offensivo biancoazzurro. Movimenti e atteggiamenti tattici che incideranno inevitabilmente sulle scelte di De Candia a partire dalla sfida di domenica prossima al Miramare contro un Manfredonia in salute, sconfitto una sola volta nelle ultime 10 partite giocate nel girone H di Serie D. Fischio d’inizio alle 14.30 per una partita che Telesveva trasmetterà in diretta Tv sul canale 18 e sui social attraverso Facebook e Youtube.