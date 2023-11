Nuovo click day, domani, a partire dalle 8 è possibile collegarsi sul sito del Ministero del Lavoro per richiedere il contributo economico, di massimo 60 euro, utile per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.

E’ possibile richiedere il bonus se in possesso di un redditto non superiore a 20 mila euro. Necessario uno Spid o carta d’identità elettronica (Cie) per l’accesso per accedere al portale.