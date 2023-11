«Un bambino di 9 anni utilizzato per spacciare ed estorcere denaro dalla madre, una bambina di 10 molestata sessualmente per strada a un 17enne, altri adolescenti che controllano le piazze dello spaccio e si comportano come piccoli boss nei quartieri non solo periferici della città. Cosa sta succedendo nella città di Andria?». Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera.

«Gli ultimi eventi di cronaca nera hanno come protagonisti in negativo bambini e adolescenti. È evidente che la recrudescenza e la maggiore capacità di delinquere dei ragazzi è aumentata in tutta Italia, ma ad Andria sta assumendo contorni alquanto allarmanti, che evidenziano un degrado sociale prima ancora che economico, nel quale gli adulti o non ci sono o se ci sono, sono complici. E allora è evidente che le belle parole, comprese quelle che pure io ho pronunciato l’altro giorno in occasione della Giornata per l’Infanzia, non bastano più.

Faccio appello al sindaco, Giovanna Bruno, perché si attivino forme di interventi socio-culturali idonei a fornire una risposta quando meno preventiva. Sono convinta che il Comune ne abbia già programmati e attuati in questi anni, ma evidentemente che serve uno sforzo collettivo più forte. Sono disponibile a mettermi a disposizione per poter contribuire quanto meno ad analizzare il fenomeno per tentare di dare insieme delle risposte».