«Nella giornata di domani, martedì 14 novembre, si potrebbero verificare disagi nella erogazione dell’acqua per i lavori che AQP sta eseguendo nell’ambito del grande progetto di interramento» – a comunicarlo è il primo cittadino in un post sulla pagina facebook.

«La zona maggiormente interessata è tutta quella di viale Gramsci e diramazioni varie.

I tecnici hanno valutato non necessaria la chiusura di scuole ed uffici pubblici in quanto le risorse idriche dovrebbero essere sufficienti alle normali esigenze; stessa cosa per case e aziende. Si raccomanda solo di fare uso parsimonioso dell’acqua, come già normalmente dovrebbe essere. I lavori dovrebbero concludersi entro la tarda mattinata, salvo imprevisti».