Cinque gol, tante belle giocate ed un equilibrio ritrovato nel giorno in cui torna successo e spettacolo al “Degli Ulivi”. Bisogna perdersi negli annali per ritrovare il 5 a 0 finale con cui gli uomini di Farina hanno battuto il Santa Maria Cilento. La Fidelis è tornata aveva dichiarato alla vigilia il tecnico andriese e la Fidelis in questa nuova veste con Strambelli nel tridente alle spalle di Scaringella piace e convince. Burzio, ritrovato e Sasanelli, sempre più goleador con cinque reti già messe a segno, gli altri due interpreti di un 4-2-3-1 che permette a Bottalico e Feola di muoversi con grande interscambio al centro del campo. Dall’altro lato non c’è stata certo una vittima sacrificale visto che il Santa Maria Cilento di Ferullo veniva da ben dieci punti in quattro gare e tre vittorie consecutive. Modulo speculare e qualche cambio rispetto al successo di Gravina con Persano unica punta ed alle sue spalle Coulibaly-Maiese-Nunziante alle sue spalle.

L’inizio è subito di marca andriese con una doppia opportunità in avvio firmata prima dal tiro su calcio di punizione di Strambelli e poi sulla conclusione di Donida troppo centrale. In entrambi i casi si destreggia bene Cannizzaro. Avanza il baricentro la Fidelis soprattutto con l’aggressività sui portatori di palla e Scaringella calcia di prima intenzione in area, palla deviata in corner. All’alba del quarto d’ora primo vero pericolo per i campani con l’azione che si sviluppa a sinistra ed il cross preciso di Padalino a pescare in area la testa di Scaringella, tocco che supera Cannizzaro ma non il palo. E’ il preludio al gol del vantaggio: sempre Strambelli ad ispirare con una sventagliata da destra per Burzio intelligente nella sponda di testa per l’accorrente Bottalico che di prima intenzione batte con il sinistro Cannizzaro. 1 a 0 Fidelis e primo gol in campionato per il centrocampista andriese. La squadra di Farina controlla agevolmente il gioco ed al 39’ trova anche il raddoppio. Azione che questa volta si sviluppa da destra sempre ispirata da Strambelli con Burzio che questa volta serve con un tocco arretrato l’accorrente Sasanelli bravo a farsi trovare nel cuore dell’area di rigore e a non fallire l’appuntamento con il suo quinto gol stagionale. Due a zero e gara in discesa. Prova la timida reazione il Santa Maria Cilento con Nunziante, uno dei più attivi dei suoi, ma conclusione larga appena in area. In pieno recupero però c’è tempo anche per il tris: sempre Burzio assiste la discesa di Strambelli che da destra si accentra e batte con un sinistro chirurgico ancora Cannizzaro. Secondo gol consecutivo per il capitano biancazzurro e ruolo sempre più centrale in questo nuovo modulo pensato per lui da Farina.

Subito cambi in apertura per il tecnico del Santa Maria Cilento con Nicoletti, Gassama e Bonfini. Qualche timido segnale arriva con Fratti che salva sul colpo di testa di Campanella. Ma la Fidelis è micidiale ed al primo affondo trova il poker con una perla di Andrea Bottalico: il suo sinistro dal limite è potente e preciso sotto l’incrocio della porta campana. Continua a premere la squadra di casa con Strambelli che recupera palla su uno svarione in difesa del Santa Maria Cilento ma tutto solo non riesce a superare Cannizzaro per un gol che sembrava già fatto. Ma è molto bello al 25’, invece, lo scambio tra Strambelli e Scaringella con l’attaccante numero 13 a segnare il pokerissimo ed a coronare un’altra prestazione di grande sostanza e sacrificio. Tanti cambi ed esordio di Monterisi classe 2006 e proveniente dalla juniores con la maglia Fidelis. Il Santa Maria Cilento ci prova solo con un cross di Maiese intercettato da Fratti e con un calcio di punizione direttamente sul fondo di Catalano. E’ anche la parola fine sul match. Classifica cortissima nelle zone alte della classifica dove la Fidelis vuole sedersi stabilmente. Domenica prossima, probabilmente sul neutro di San Pancrazio Salentino, si giocherà la sfida in trasferta al Gallipoli.

Foto Gianluca Albore