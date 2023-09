Il Gruppo Sportivo Ciclo Avis Andria ha organizzato per domenica 10 settembre 2023 una biciclettata cittadina con gli obiettivi di sensibilizzare i cittadini ad una mobilità più verde e sostenibile e aprire i loro cuori alla scoperta del mondo della donazione del sangue in onore e memoria dell’amico Michele Porcelli, recentemente scomparso, fondatore e dirigente sia del Gruppo sportivo che della Comunale AVIS di Andria di cui è stato, fino all’ultimo momento, una colonna portante. Sempre attivo e disponibile oltre ogni misura, in ogni occasione si è distinto per dedizione e generosità, anteponendo le esigenze delle due associazioni ai propri interessi. Il Memorial vuole essere, pertanto, un piccolo Tributo per ricordarlo in un modo che Michele avrebbe sicuramente apprezzato, per rendergli onore e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per Avis e tutti gli associati ed una ulteriore occasione di diffusione del messaggio solidaristico della necessità della donazione del sangue, soprattutto in questi ultimi giorni d’estate in cui, per varie ragioni, si assiste ad un calo nella raccolta di sangue.

Programma

La biciclettata prevede:

dalle ore 8.30, il raduno in piazza Vittorio Emanuele II (piazza Catuma) ove saranno distribuiti alcuni gadget da utilizzare nel corso della pedalata;

alle ore 10.00, la partenza e l’attraversamento della città seguendo il seguente percorso; Piazza Vittorio Emanuele II, Porta Castello, via Bovio, via XX Settembre, piazza T. Trento, via Napoli, via Firenze, via Duca di Genova, via Montegrappa, via Bisceglie, via Milite Ignoto, via B. Buozzi, viale Gramsci, via Tiepolo, via Appiani, via A. Moro, via Ospedaletto, via M. Preti, via G. Ceruti, via Tiepolo, viale Gramsci, largo XXV Aprile – SOSTA – via B. Buozzi, via Milite Ignoto, Via Martiri di Cefalonia, corso Cavour, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via A. de Gasperi, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II – ARRIVO;

al termine saranno estratti a sorte alcuni premi messi a disposizione dal Gruppo Sportivo Ciclo Avis e da alcuni sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

La conclusione dell’evento è prevista per le ore 13.00.