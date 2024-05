Si è tenuto ieri in V commissione l’aggiornamento delle audizioni richieste dai consiglieri Grazia Di Bari e Filippo Caracciolo sui lavori della SP2 e l’accesso diretto alla frazione di Montegrosso.

«Il presidente della Provincia Bat Lodispoto – spiega la consigliera del M5S Grazia Di Bari – ha dato importanti novità: la proposta progettuale definitiva è quella della realizzazione di una rotatoria a raso, una volta cambiata la classificazione della strada da B a C con una perizia di variante proposta dalla Provincia, e fino al completamento di questa rotatoria definitiva, permarrà quella provvisoria per garantire continuità nell’accesso a Montegrosso. Il termine dei lavori è previsto in un tempo massimo di 180 giorni. Oggi la Provincia revocherà l’ ordine di eliminazione della rotatoria provvisoria e, in questa fase di transizione, è stata chiesta la massima collaborazione di tutti gli enti coinvolti. Rispetto all’ultima seduta della Commissione e alle riunioni tenute in Prefettura, ieri abbiamo fatto ulteriore chiarezza sia sulla soluzione definitiva che sulla tempistica. Stiamo chiedendo alle aziende e ai residenti un ulteriore sacrificio, visti i disagi inevitabilmente legati ai lavori, e non vogliamo che vengano mortificati ulteriormente, visti tutti i sacrifici già fatti. Auspico che i tempi dati, vengano rispettati. Ritengo a questo punto indispensabile un ulteriore aggiornamento della commissione non appena verrà approvata la perizia di variante, in modo da poter seguire insieme a tutti i soggetti coinvolti l’iter dei lavori e monitorare i tempi effettivi. Non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto il risultato definitivo».