Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Andria, in attuazione degli obiettivi di mandato amministrativo 2020-2025 e in continuità con le precedenti edizioni, ha organizzato la IV edizione del Festival della Legalità, che ha assunto ormai la funzione di strumento e contenitore permanente per approfondire, sensibilizzare e proporre nuovi itinerari, finalizzati a costruire percorsi condivisi che consentano al nostro territorio un riscatto valoriale e sociale, in collaborazione con il mondo scolastico, ecclesiastico, associazionistico e imprenditoriale locale.

Il Festival, che avrà luogo nel prossimo autunno, si compone di un’Anteprima il cui programma sarà presentato venerdì 17 maggio alle ore 10.30 in Sala Giunta.