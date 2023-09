Se non ci saranno intoppi il 26 settembre sarà il giorno in cui si comincerà con il montaggio delle strutture prefabbricate che costituiranno il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria. Nella zona Pip, in viale della Costituzione, hanno ripreso vigore le attività degli operai subito dopo Ferragosto. Dopo gli scavi partiti a metà luglio, infatti, si lavora da circa una settimana sulla preparazione della base sulla quale verranno montate le strutture prefabbricate praticamente pronte.

Nella giornata di oggi si stanno gettando i plinti e si cominciano a notare i vari padiglioni che comporranno il mercato ortofrutticolo. Una soluzione definitiva essenziale per superare una interferenza che altrimenti bloccherebbe i lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Una struttura che sarà decisamente più moderna di quella attuale in via Barletta, già sotto l’occhio del ciclone delle polemiche nel corso degli anni per la sua inadeguatezza, costituita da circa 20 box tutti coperti con una galleria commerciale centrale ma anche uffici e punto ristoro oltre ad un ampio spazio esterno in cui vi saranno parcheggi ed indipendenza per ognuno degli operatori ortofrutticoli. Il progetto al momento sfiora i 4 milioni di euro ed è nato attraverso alcune economie su quello più grande di interramento.

A questi bisognerà aggiungere un altro finanziamento successivo per completare l’opera con un secondo stralcio in cui si andrà a migliorare l’automazione e l’esterno della struttura e per cui il Comune è già all’opera per trovare ulteriori risorse.