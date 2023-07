«Per tutte le volte che mi avete chiesto “quando posso venire a vedere una tua gara?” Questa è la vostra occasione!» Ad annunciarlo è il campione di marcia andriese Francesco Fortunato.

Il marciatore gareggerà nella sua terra per i Campionati italiani assoluti di atletica che si terranno proprio tra le strade di Molfetta.

«Vi aspetto tutti a tifare venerdì! Soprattutto i miei compaesani di Andria, mi raccomando fatevi sentire» – ha sottolineato Fortunato in un post sulla pagina facebook.

Appuntamento a domani, venerdì 28 luglio alle ore 19 in Corso Dante Alighieri, a Molfetta per accompagnare e tifare l’atleta andriese.