Bottiglie di spumante e bicchieri (anche pieni) abbandonati su un muretto antistante le abitazioni. Un’immagine che parla chiaro, ad Andria, zona INPS, all’indomani di una serata passata tra festeggiamenti e divertimento nel cui programma non era sicuramente prevista la pulizia di ciò che si era consumato.

Una situazione che si aggrava sempre più in città, in piazza Catuma, ad esempio, dove quotidianamente nelle ore serali si festeggia abbandonando bottiglie di spumante, tappi e scatole di torte. Una triste realtà che si verifica anche nelle campagne dove ormai albergano, tra gli alberi, oggetti “speciali” come carrozzine per neonati, materassi e frigoriferi.

Non ci sono altre spiegazioni, solo tanta inciviltà che non deriva sicuramente dal mancato controllo delle Forze dell’ordine o dal lavoro della ditta rifiuti, ma da chi immagina di poter abbandonare ciò che non serve più in attesa che qualcuno ripulisca. Inciviltà che non fa che rendere la città una discarica a cielo aperto con marciapiedi e strade sempre più sporche.