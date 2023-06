Un fine settimana ricco di appuntamenti per la parrocchia del Ss. Sacramento di Andria che si appresta a vivere la festa della comunità parrocchiale. Tanti i momenti di fede, preghiera e anche di festa che riuniranno l’intero quartiere.

Si parte venerdì 16 giugno con la celebrazione della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù con una adorazione guidata da Don Ettore Lestingi, per continuare, poi, sabato sera con una serata comunitaria di convivialità con intrattenimento musicale a cura della band “Consonanti” e musica live con un dj set.

Festa che continuerà nella giornata di domenica con la processione eucaristica seguita da un festival dove piccoli e grandi si esibiranno con canti, balli e sketch.

«Pregando davanti al tabernacolo mi sono venute in mente quelle terribili immagini dell’alluvione che ha colpito i 44 comuni emiliani e romagnoli. Siamo sgomenti di fronte a un così grande disastro! Tuttavia questa sciagura, soprattutto tra i giovani che non hanno esitato a rimboccarsi le maniche per aiutare le vittime di tanta calamità. E subito mi è venuta in mente la scena dell’ultima cena di nostro Signore: “Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine”, l’amore diventa reale, si traduce in servizio» – hanno sottolineato Don Vincenzo Giannelli e Don Alessandro Chieppa.

«La gioia di domenica scorsa, solennità del Corpus Domini, si estende per noi in questa nuova settimana! Riuniti attorno a Gesù Eucaristia, riscopriamo il senso della comunione e del camminare insieme come pellegrini verso il Regno. Siete tutti invitati!»

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE:

Venerdì 16 giugno

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

ore 19.00: S. Messa solenne e Adorazione eucaristica

guidate da don Ettore Lestingi “Dal paese dei ritorni, al ritorno dal paese” Discepoli del Risorto sulle strade del mondo

Sabato 17 giugno

Festa in Oratorio

ore 20.30: Serata comunitaria di convivialità con percorso gastronomico e intrattenimento musicale a cura della band i CONSONANTI, a seguire DJ Set.

Domenica 18 giugno

Festa parrocchiale del SS. Corpo e Sangue di Cristo

– SS. Messe ore 8.00 10.00 11.30

– ore 18.30: S. Messa nel cortile dell’Oratorio, a seguire

Processione eucaristica per le seguenti vie: via Saliceti, v.le Venezia Giulia, via Napoli, via Torino, via Taranto, via Firenze, angolo corso Cavour, via Firenze, via Napoli, via Bologna, via Potenza, v.le Venezia Giulia, v.le Martiri di Cefalonia, via Vaccina, v.le Venezia Giulia, via Masini, chiesa.

– ore 20.30: Comunità in FESTival, spettacolo musicale con

talenti d’eccezione.

Domenica 25 giugno

– “Biciclettando con te”

biciclettata comunitaria per ragazzi, giovani e famiglie:

– ore 8.30: raduno ore 9.00: partenza