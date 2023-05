Proseguono i controlli di questa Polizia Locale per il contrasto all’abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni da parte dei proprietari dei cani in Città. Sono 226 i proprietari dei cani controllati e n. 38 le sanzioni elevate per violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 392 del 27.08.2018 relativa all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito a tutela dell’igiene pubblica ed alla conduzione dei cani.

Ricordiamo che la stessa obbliga tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

• di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea

attrezzatura e di sacchetti monouso, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli

animali;

• di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti

strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi,

negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo

installati lungo le vie comunali e nei giardini.

• di munirsi di contenitori (bottigliette) d’acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i

residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private

interessate.

Avverte inoltre:

• 1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei

medesimi all’Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di

vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;

• 2) entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti

all’applicazione del microchip;

• 3) il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente

l’avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell’animale, entro quindici giorni dall’avvenimento;

• 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Comando di

Polizia Locale che contatterà il Servizio Veterinario della ASL/BAT per l’intervento di cattura.

In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

la violazione al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del d. lgs. 267/00 e s.m.i. di euro 100,00, in misura fissa.