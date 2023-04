«L’idea di installare una ruota panoramica nel bel mezzo del viale centrale della Villa Comunale è già di per sé discutibile: in primo luogo per la scarsa vista di cui si potrebbe godere; in secondo per l’invasione e l’impatto violento sul principale polmone verde della città che vive già in uno stato di abbandono e incuria da parte dell’amministrazione». Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta.

«Va aggiunto che temiamo che non vi sia stata nessuna interlocuzione con la Sovrintendenza che, stante il valore storico della Villa Comunale, si sarebbe dovuta consultare. Tra l’altro l’installazione è chiaramente anche in contrasto con i valori naturalistici di cui un parco dovrebbe nutrire. Con un rischio di incompatibilità con le reti tecnologiche sottostanti, con la tenuta della pavimentazione, con il terreno e le aree verdi.

Per di più, dobbiamo assistere a scene viste sui social: camion e mezzi pesanti che attraversano il viale, mentre i cittadini vorrebbero passeggiare all’aria aperta; una motrice che, con una “manovra”, rompe la pavimentazione e lascia segni pesanti sul terreno.

Siamo senza parole. E lo siamo anche dopo l’intervento dell’assessore Troia il quale, evidentemente, è stato lasciato solo nella sua scelta non condivisa dalla giunta di cui fa parte».