C’è tempo sino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio per iscriversi al nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Sono nel complesso 71550 gli operatori volontari giovani dai 18 ai 28 anni di età. «E’ davvero una grande opportunità per tutti – spiega l’On. Mariangela Matera, parlamentare pugliese di Fratelli d’Italia – l’invio che faccio ai ragazzi ed alle ragazze è quello di partecipare ed iscriversi. Sono testimone diretta di quanto un anno di Servizio Civile possa davvero cambiare la vita. Un’esperienza importante di servizio ma, soprattutto, un’esperienza formativa che spesso è decisiva per indirizzarsi nel proprio futuro lavorativo. Ed i nostri giovani ne hanno davvero tanto bisogno».

Tantissimi anche i progetti in Puglia: «Ho partecipato qualche giorno fa ad un convegno della Misericordia di Andria – ha spiegato l’On. Mariangela Matera – che ha rappresentato plasticamente la grande importanza di questa opzione per i nostri giovani. Dunque il mio appello è a partecipare». Tutti i progetti e le modalità di iscrizione sono sul sito del Ministero delle Politiche Giovanili mentre sono centinaia i centri che posso dare una mano per tutti i passaggi burocratici.

Nel contempo c’è anche un altro bando in corso questa volta per gli enti del terzo settore: «Non solo i ragazzi, nel frattempo ci si prepara per un’altra importante attività in questo caso di servizio civile digitale – ha spiegato la deputata pugliese – in questo caso l’avviso è rivolto agli enti per la presentazione di progetti specifici entro il 31 marzo. In questo caso ci saranno oltre 5mila giovani volontari per una grande opportunità di sviluppo delle competenze digitali del nostro paese».