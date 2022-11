Ci sarà un ampio turnover come annunciato dal tecnico Diaw Doudou nella sfida che la Fidelis affronterà a Torre del Greco contro la Turris nel turno infrasettimanale di serie C. C’è da preservare, da partite così ravvicinate, chi ha giocato di più sino a questo momento e potrebbe accusare affaticamento fino ad infortunarsi. E’ stato molto chiaro il tecnico che da ormai quattro gare guida la Fidelis con un cambio di marcia evidente non solo nei risultati ma anche nella compattezza del gruppo e nello spirito dei calciatori. Merito di Doudou è sicuramente stato quello di recuperare parte di una rosa che non rientrava probabilmente nei piani tecnici di Cudini ma che sta invece assicurando quantità e qualità. Tra questi c’è senza dubbio Pietro Ciotti alla sua seconda stagione in maglia biancazzurra.

Tra le note più liete le due gare vinte e senza subire gol per una difesa che era stata già colpita 22 volte.

Difficile ipotizzare dunque la formazione che scenderà in campo contro la Turris. Probabile un turno di riposo per capitan Arrigoni e magari per Dalmazzi sempre presente da inizio stagione senza saltare neanche un minuto di gioco. Non ci saranno sicuramente gli infortunati Vandelli, Pinelli ed Ercolani oltre a Paolini che lo staff tecnico non vuole rischiare visto alcune noie muscolari. Scalpita comunque per un posto da titolare Zenelaj.

Alla Fidelis ora serve sicuramente continuità di risultati con una vittoria che in trasferta manca esattamente dal 28 novembre dello scorso anno quando i biancazzurri si imposero a Messina per 3 a 2. Unico precedente in campionato con la Turris a Torre del Greco è però quello dello scorso anno in cui vinsero i padroni di casa grazie alla rete dell’andriese Leonetti. Curiosità a dirigere l’incontro sarà il Sig. Daniele Virgilio di Trapani esattamente come la sfida tra le due squadre dello scorso anno.

Il servizio completo su News24.City.