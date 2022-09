Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.263 del 27/09/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, santo Patrono della Polizia di Stato, ha istituito il 29/09/2022, dalle ore 16.00 a cessata esigenza: LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, eccetto autorizzati, su: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II e VIA PORTA CASTELLO.

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE sulle seguenti strade: VIA VAGLIO, VIA CARLO TROIA e VIA LA CORTE.