Proseguono gli incontri con i principali rappresentanti del tessuto socio-economico-

istituzionale del territorio per il Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, a circa

un mese dal suo insediamento nel Palazzo del Governo.

Ieri mattina in Prefettura sono stati ricevuti i Presidenti degli Ordini Professionali

(Avvocati, Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

Ingegneri, Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Geometri e Geometri

Laureati), in un incontro conoscitivo e cordiale durante il quale sono state affrontate

tematiche di reciproco interesse.

Nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione istituzionale tra le parti, il

Prefetto Riflesso ha rimarcato l’importanza del ruolo dei rappresentanti degli ordini

professionali, in grado di intercettare, dal proprio punto di osservazione, le reali esigenze

delle diverse categorie del territorio, rispetto alle quali l’Ufficio Territoriale del Governo

continuerà a rappresentare un solido e costante punto di riferimento.

Il Prefetto ha altresì ribadito come la percezione di sicurezza di un territorio e, di

conseguenza, la qualità della vita di una comunità, non possano dipendere solo dallo

straordinario operato che ogni giorno profondono le Forze di Polizia, ma in generale da una

compartecipazione di tutti gli attori, a cominciare dagli ordini professionali, in linea con

quel concetto di sicurezza integrata e partecipata previsto nei diversi Patti per la Sicurezza

Urbana.