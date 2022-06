Si è da poco conclusa l’audizione in prima commissione regionale dell’assessore alla sanità dott. Rocco Palese sulla copertura economica del nuovo ospedale di Andria. «L’assessore regionale, più volte sollecitato, ha precisato ripetutamente che è ferma volontà della Regione dare seguito a questa importante opera strategica, per la quale è emersa la necessità di una maggiore provvista economica rispetto al progetto di partenza».

Lo dichiara la Sindaca Giovanna Bruno, presente come di consueto a tutti i lavori regionali sul delicato tema.

Continua la prima cittadina: «Ho avuto modo di rimarcare che il nuovo ospedale non sarà a servizio della sola città di Andria. É stato pensato e voluto per servire un vasto territorio, quello della Bat, mortificato nel tempo dalle chiusure di altri ospedali e da vari vari tagli sui servizi sanitari. Per questo si è lavorato su un ospedale non di primo ma di secondo livello, con anche il polo universitario».

L’Assessore regionale e la dirigente di settore hanno fatto riferimento ad alcuni probabili capitoli economici da cui attingere le maggiori risorse necessarie, ma su questo aspetto ci sarà una nuova e più puntuale seduta consigliare già programmata per il prossimo 4 luglio.

Presente in audizione anche il RUP della Asl Bat e il consigliere regionale Francesco Ventola. «La prima commissione regionale si occupa degli aspetti finanziari del progetto e di pari passo di quelli progettuali. Si attendono a breve gli esiti della validazione del progetto definitivo, per una più precisa stima dei costi complessivi. Confido nell’impegno assunto dalla Regione a portare avanti l’opera così come programmata, cogliendo la perentorietà dell’assessore Regionale in tal senso. Resta, tuttavia, da stringere maggiormente sui tempi di realizzazione. La Bat non può continuare a subire rinvii».