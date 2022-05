La mostra itinerante “La fontana racconta” giunge ad Andria per celebrare i 120 anni dalla legge istitutiva del più grande acquedotto d’Europa, grazie alla collaborazione tra Ufficio Diocesano Beni Culturali della Diocesi di Andria, Museo Diocesano “San Riccardo” e Acquedotto Pugliese.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 giugno 2022, alle ore 10:00, presso il Museo Diocesano “San Riccardo” in via Domenico de Anellis 46.

Parteciperanno S.E. mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, don Giannicola Agresti Direttore del Museo Diocesano e alcuni esponenti del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 3 al 21 giugno 2022, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.

“La Fontana racconta” raccoglie 100 scatti fotografici, alcuni conservati nell’archivio di Acquedotto Pugliese, altri realizzati dai molti appassionati della storica colonnina in ghisa. Si potranno ammirare, inoltre, diversi manufatti del ‘900 destinati all’approvvigionamento, al trasporto, al consumo e alla conservazione dell’acqua prima che l’Acquedotto Pugliese entrasse in funzione, come anfore, vasi, recipienti e altri oggetti per l’igiene personale, provenienti da collezioni private.

Diversi pannelli descrittivi aiuteranno il visitatore a comprendere l’importanza della fontanina pubblica nei centri pugliesi.