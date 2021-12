Una nuova attività per la gioia di adulti e bambini nel periodo più felice dell’anno che è quello del Santo Natale. E’ stata inaugurata ad Andria nella struttura di via Barletta la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita grazie all’impegno e alla generosità di alcuni imprenditori andriesi che hanno voluto regalare sorrisi e spensieratezza ad una comunità segnata dalle conseguenze della pandemia. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, in primis l’assessore Troia, per aver recuperato una struttura abbandonata da diversi anni.

La pista di pattinaggio su ghiaccio ha aperto i battenti e sarà fruibile per tutto il periodo natalizio dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 23.30. Inoltre questa nuova attività avrà anche una valenza sociale: il gestore su richiesta dell’amministrazione ha riservato alcune fasce orarie per associazioni, diversamente abili e fasce più deboli della popolazione che potranno usufruire dell’attività gratuitamente.

Il servizio di News24.City