«Diceva San Giovanni Bosco “L’educazione e la formazione sono cose del cuore” ed è davvero “cosa del cuore” provare a ripartire con un nuovo anno scolastico in questo strano e difficile momento che stiamo vivendo un po’ tutti, sotto tanti punti di vista e relativamente a tutti gli ambiti lavorativi, sociali, relazionali. La pandemia – scrive l’Ass. Alla P.I., Dora Conversano, nel suo saluto alla comunità scolastica – non può ancora dirsi superata, ma il procedere della campagna vaccinale può magari aiutarci a sperare di tornare a ritrovare pian piano quella “normalità” di cui tutti sentiamo il bisogno e l’urgenza ed in particolare il mondo della scuola».

Intanto il RIPARTIRE è già qualcosa di bello nella speranza che il procedere, nel pieno rispetto delle regole, aiuti tutti noi a tornare alla VITA VERA. Allora il mio AUGURIO ai DIRIGENTI, ai DOCENTI tutti, agli STUDENTI e a tutto il PERSONALE non docente e amministrativo, è di riuscire a raggiungere METE significative lavorando INSIEME per costruire COMUNITÀ davvero EDUCANTI. Come dice Paolo Crepet “Educare significa tirare fuori il talento di ognuno, il suo grado di libertà, la strada per apprendere davvero”, allora accompagniamo ciascuno dei nostri ragazzi a proseguire con tranquillità il proprio percorso formativo. Nonostante le tante difficoltà che quest’ultimo periodo ha riservato a tutti noi, proviamo a RIPRENDERE a VIVERE momenti e percorsi sognati insieme, programmati insieme, costruiti insieme. Che sia allora questo un anno scolastico che ci aiuti a “SAPER SOGNARE” nel senso di saper sempre e comunque PUNTARE in alto, puntare al MEGLIO, al massimo che ciascuno può fare, avere, raggiungere…e una volta raggiunto un obiettivo impariamo noi con i nostri ragazzi a non fermarci, ma a ripartire – conclude l’Ass. Conversano – con un nuovo sogno da raggiungere. Buon anno scolastico a tutti voi!!!».