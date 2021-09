Sono 5.400.940 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.879.639).

ASL BT. Il 78 per cento della popolazione vaccinabile della Asl Bt ha ricevuto almeno una dose di vaccino mentre il 60 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Per i più giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni la percentuale di adesione alla prima dose di vaccino è del 50 per cento: oggi era in programma il terzo e ultimo open day dedicato ai giovani che comunque potranno continuare ad accedere agli hub negli orari programmati senza prenotazione, a sportello.