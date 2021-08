«Contagi in aumento. 203 il dato su Andria». Lo ha scritto in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, che poi aggiunge: «Questa settimana l’hub di San Valentino aggiunge una ulteriore apertura, mercoledì 25 agosto, rivolta esclusivamente alla fascia 12/19 anni, senza prenotazione. Attenzione per i minorenni a munirsi della documentazione idonea per essere sottoposti a vaccino».

Infine la raccomandazione del primo cittadino: «Il covid condiziona tante scelte di eventi e detta le regole di partecipazione agli stessi. Quindi, facciamo tutti attenzione».