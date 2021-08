Dopo il primo accenno di instabilità dell’ultima settimana, inizia a scricchiolare in maniera evidente l’anticiclone africano che ha dominato per tutto il mese di agosto portando le temperature a ridosso dei 40 gradi e un’afa a tratti insostenibile. Da martedì sera un afflusso d’aria fredda in quota al sud e sulla nostra regione darà il via ad una settimana molto dinamica, con abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi, e violenti temporali a cominciare da mercoledì su buona parte della Puglia.

Saranno fenomeni irregolari, localmente di forte intensità, e interesseranno le due dorsali fino al prossimo week-end soprattutto nelle ore più calde. Prima saranno maggiormente esposti i settori interni di Murgia, Tavoliere, Gargano e zone interne del versante ionico Salentino. Poi a ridosso del week-end maggiore coinvolgimento dei settori adriatici centrali e meridionali. Fresco, pioggia e grandine saranno protagonisti di questa parte finale di agosto, anche se per l’inizio di settembre non è escluso il ritorno a temperature prettamente estive.