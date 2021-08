«Ho chiesto alla Sangalli l’ennesimo intervento straordinario, domenicale, in zona Castel del Monte e limitrofe. L’affluenza di gente in questo periodo è elevatissima e stiamo intervenendo anche due volte al giorno, soprattutto nel fine settimana, per tenere più pulite queste aree». E’ quanto annuncia in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.