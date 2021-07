«Ai neo direttori di struttura complessa dell’ospedale” Bonomo” di Andria gli auguri di un prospero lavoro, all’insegna della professionalità e della attenzione estrema per la cura delle persone, prima ancora che dei pazienti».

«Sono certa – dichiara il Sindaco di Andria Giovanna Bruno – che le loro competenze saranno valorizzate dal lavoro di squadra, dalla collaborazione effettiva dei loro colleghi di reparto e degli operatori sanitari con cui si interfacceranno quotidianamente. Sono contenta di questa giornata, vigilia del consiglio comunale di domattina durante il quale si parlerà del nuovo Ospedale di Andria , tanto atteso da anni. E ancora domani ci sarà la presentazione ufficiale del progetto stesso, su iniziativa del DG Delle Donne che ringrazio per il lavoro sul nostro territorio. Le istituzioni tra loro hanno il dovere di dialogare per costruire ponti, per individuare soluzioni ai tanti problemi, per confrontarsi e progredire sia pur partendo a volte da visioni differenti delle cose. Questo territorio – conclude il Sindaco – è una fucina di potenzialità che, a più livelli e in diversi ambiti, deve esplodere a beneficio di tutti».