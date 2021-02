E’ tutto pronto in Puglia. Nel prossimo fine settimana fino a lunedì 22 febbraio verrà effettuata la vaccinazione del personale scolastico e inizierà quella dei cittadini di età superiore agli 80 anni. Le operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d’intesa con i Comuni.

Nella Asl Bat in particolare, sono tre le sedi scelte per le somministrazioni dei vaccini anticovid per il personale scolastico. A Barletta e Trani presso i rispettivi palazzetti dello sport, e ad Andria nel Centro “Dopo di Noi” all’interno della Villa Comunale. Le vaccinazioni si terranno domenica 21 febbraio a partire dalle 8.30 e riguarderà quasi 2 mila cittadino tra docenti e personale ATA. Comincerà nello stesso giorno anche la Asl di Brindisi. Sabato 20 febbraio invece la Asl di Bari, nel Palacarbonara, la Asl di Lecce, e la Asl di Taranto presso il “Palaricciardi”. Lunedì sarà la volta della Asl di Foggia.

Capitolo vaccini per gli over 80. La Regione Puglia, nell’ultimo aggiornamento, ha comunicato che sono oltre 130 mila gli anziani che si sono prenotati tramite le diverse piattaforme. Il target da raggiungere, fanno sapere, è 200 mila cittadini over 80. Da lunedì 22 febbraio toccherà anche a loro iniziare le vaccinazioni. Anche in questo caso le Asl sono al lavoro per preparare al meglio l’intera macchina organizzativa. Nella Provincia Bat sono state predisposte 10 sedi vaccinali, una per ogni comune. Lo start per le somministrazioni è previsto alle ore 15.

La Puglia, dunque, prova ad entrare nel vivo della campagna vaccinale. «Si tratta di uno sforzo corale senza precedenti – ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco -. Uno sforzo che necessita della collaborazione di tutti anche nell’affrontare gli inevitabili inconvenienti nel rodaggio della macchina. Occorre ricordare – spiega l’epidemiologo – che anche i vaccinati devono mantenere le precauzioni previste per legge e dal buonsenso: distanziamento sociale, igiene delle mani, uso delle mascherine».