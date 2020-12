«Ieri, serata passata in giro per le vie di Andria, assieme alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, per monitorare la situazione assembramenti e rispetto norme anti Covid.

C’era un bel passeggio ma pochi assembramenti, e comunque quei pochi sono stati dispersi. Quasi tutti con le mascherine, anche se alcune portare in maniera da risultare inutili». E’ quanto si legge in una nota di Pasquale Colasuonno, Assessore alla Sicurezza di Andria, dopo il sopralluogo effettuato nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino per verificare il rispetto di tutte le norme anti covid. «Da oggi siamo Zona Gialla. Il mio modesto parere è che sia presto per dichiararci tali visti i numeri che abbiamo, ma è una decisione su cui a livello comunale non possiamo fare niente. Quello che possiamo fare lo stiamo facendo: interdire alcune vie, monitorare in maniera puntuale, richiamare a comportamenti responsabili. Di più, visto il quadro normativo, è difficile.