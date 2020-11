Non potrà esserci zona rossa per la provincia Bat prima del prossimo 3 dicembre, quando cioè scadrà il DPCM firmato da Conte attualmente in vigore. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, rispondendo alla richiesta dei sindaci della Bat di istituire quanto prima una zona rossa provinciale per contenere la diffusione ormai incontrollata dell’epidemia. Tutto demandato alle ordinanze regionali e comunali, dunque, almeno sino al prossimo DPCM.

E a nulla sono valse le rimostranze del sindaco di Barletta, Mino Cannito, costretto addirittura a riorganizzare attività e spazi del cimitero comunale per far fronte all’impennata di decessi registratasi a novembre. Sino a ieri erano 96 di cui la metà per covid, riferisce il primo cittadino barlettano. Quando l’anno scorso, nello stesso mese, furono 35. Non c’è più possibilità di seppellire le salme e i 68 loculi a disposizione rischiano di esaurirsi già a metà dicembre, situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a liberare 47 fosse del 2010 e a programmare la realizzazione di un container per ospitare l’ossario. Barletta è la città della Bat dove il contagio appare maggiormente fuori controllo, stando a quanto riferisce lo stesso Cannito.

Ad Andria, invece, l’ultimo dato della Prefettura riporta 1265 persone attualmente positive: contagi in salita, dunque, ma in maniera meno incisiva rispetto alle guarigioni. Le negativizzazioni sono in aumento in tutta la provincia: a Canosa gli attualmente positivi sono scesi a 79, a San Ferdinando di Puglia a 69. Quando entrambe le città avevano superato quota 100 negli scorsi giorni. Pur rimanendo allarmante la situazione negli ospedali, potrebbero essere i primi flebili segnali di una discesa della curva dei contagi.