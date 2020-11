Il virus è entrato anche nella Rssa Madonna della Pace di Andria. Sono una sessantina i positivi al coronavirus registrati nella struttura di via sofia che può continuare ad operare grazie ad un lavoro certosino realizzato per il mantenimento degli standard organizzativi.

Il riscontro dei tamponi, non ancora definitivo invero, fa registrare al momento circa 40 positivi su un totale di 60 pazienti e 20 positivi tra il personale che conta quasi 50 persone.

La situazione è monitorata dalla Asl: la struttura è stata capace di reagire al momento critico rimpiazzando immediatamente il personale infermieristico, di operatori socio sanitari e del personale ausiliario addetto alle pulizie. Non il personale medico però che a ranghi ridotti sta mantenendo l’operatività della struttura.

A cascata sono decine le persone messe in quarantena fiduciaria perchè parenti o contatti stretti del personale risultato positivo al covid19. In via precauzionale la struttura ha chiuso temporaneamente il centro diurno. Il grave disagio per i pazienti esterni è ampiamente giustificato dalla situazione critica, per quanto ancora sotto controllo.