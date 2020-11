L’esperienza e le competenze di medici e infermieri in pensione al servizio della Puglia. E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l’avviso unico regionale con il quale la ASL Bari ha avviato una procedura d’urgenza, estremamente snella e veloce, per il reclutamento di nuovo personale da richiamare temporaneamente in corsia.

L’obiettivo, nel quadro della strategia di contrasto all’emergenza Covid-19, è acquisire nel più breve tempo possibile manifestazioni dl interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Potrà partecipare il personale sanitario collocato in quiescenza, già inquadrato, al momento della cessazione, in diversi profili professionali: dirigente medico, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale e CPS infermiere.

Al termine dell’iter saranno costituiti appositi elenchi, suddivisi per profili professionali e ambito territoriale di preferenza, dai quali le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia potranno attingere personale per svolgere attività assistenziali nelle proprie strutture.

Ai candidati selezionati sarà conferito un incarico per la durata non superiore a 6 mesi e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. Per partecipare è necessario produrre l’istanza di disponibilità in via telematica compilando obbligatoriamente il form on-line disponibile al seguente link o rintracciabile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, allegando il curriculum vitae aggiornato e autocertificato e copia di un documento di identità in corso di validità.

La procedura di compilazione delle domande dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 5° giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURP. Per ottenere ulteriori informazioni riguardanti l’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA – Area Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi – mail: [email protected] o collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni coinvolte.